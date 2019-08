'Toy Story 4' se torna o quinto filme da Disney a passar de US$ 1 bilhão em 2019

Só a Disney para superar a Disney! De acordo com a revista Variety, "Toy Story 4", da Pixar, chegou ao US$ 1 bilhão na bilheteria mundial e fez com que a empresa comprada pela casa do Mickey Mouse batesse o próprio recorde..

Uma das marcas superadas é o número de produções que conseguiram atingir esse valor em apenas um ano, chegando a cinco produções: "Capitã Marvel" (US$ 1,12 bilhão), "Aladdin" (US$ 1,02 bilhão), "Vingadores: Ultimato" (US$ 2,79), "Rei Leão" (US$ 1,3 bilhão) e agora "Toy Story 4". Antes o recorde da companhia era de quatro filmes.

Em junho, a abertura do longa-metragem nos Estados Unidos também foi uma das maiores para uma animação, com US$ 120 milhões arrecadados. Em dois meses de exibição, o projeto dirigido por Josh Cooley já somava quase US$ 600 milhões.

Apesar da Disney estar com tudo em 2019, um dos medalhões ainda está por vir: "Star Wars: A Ascensão Skywalker". O filme chega aos cinemas no fim do ano e pode mudar esses números novamente.