Reality Me Poupe!, da Band, tem inscrições abertas

As inscrições para o reality Me Poupe! já estão abertas. Os endividados maiores de 18 anos interessados em ter uma nova vida financeira devem preencher o formulário de inscrição até o dia 15 de setembro. O programa apresentado por Nathalia Arcuri vai estrear na tela da Band em outubro após grande sucesso na internet.

Serão 12 episódios inéditos semanais, com um personagem diferente a cada programa. A "missão" da fundadora do maior canal de finanças do YouTube é tirar os participantes do sufoco financeiro, ajudando na transição de endividados a investidores em quatro semanas. "Não será um programa assistencialista. O presente dos participantes será uma nova vida financeira e com isso poder comprar quantas casas quiser", diz Nathalia Arcuri, CEO do Me Poupe!

O programa é uma parceria entre Me Poupe!, Band e Endemol Shine Brasil. O objetivo do projeto é democratizar o acesso à educação financeira tratando o assunto com leveza e bom humor.

Nathalia Arcuri é jornalista e fundadora da primeira plataforma de entretenimento financeiro do Brasil, o Me Poupe! Aprendeu sozinha a investir, especializou-se em educação financeira, planejamento financeiro pelo INSPER. Em 2014 ganhou o prêmio máximo do planejamento financeiro do Brasil pelo instituto Planejar e é atual vencedora do Prêmio Geração Glamour (2019) e do Prêmio Comunique-se na categoria Economia (2018).

Também é autora do best-seller Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, que já vendeu mais de 315 mil cópias. O Me Poupe! impacta diretamente mais de 12 milhões de brasileiros por mês e tem como missão ajudá-los a lidar melhor com seu dinheiro e promover o empreendedorismo.