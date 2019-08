Após polêmica sobre abordagem de Bruce Lee em novo filme, Filha do ator diz que Tarantino poderia 'ficar quieto'

A troca de farpas entre Shannon Lee, filha de Bruce Lee, e Quentin Tarantino ganhou um novo capítulo. Em entrevista à Variety, a herdeira do artista marcial, respondeu o diretor de forma ácida, dizendo que "ele poderia ficar quieto".

Tudo começou quando ela criticou ao The Wrap a caracterização "arrogante" do pai no novo filme do cineasta, "Era uma Vez em… Hollywood". A resposta de Tarantino, feita em entrevista ao Radar Magazine, foi de que ele era assim mesmo, inclusive justificando como fonte de informação o livro da viúva de Lee e mãe de Shannon, Linda.

Na nova fala da filha do falecido ator, ela também afirmou que "(Tarantino) poderia pedir desculpas ou dizer 'eu não sei realmente como Bruce Lee era. Eu apenas escrevi para o meu filme. Mas isso não deve ser entendido como ele era de verdade".

Lee é interpretado em "Era uma Vez em… Hollywood" por Mike Moh, que também tem no elenco Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. A produção chega aos cinemas nesta quinta-feira (15).