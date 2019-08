Peter Murphy, do Bauhaus, sofre infarto e é internado

O músico britânico Peter Murphy, que foi vocalista da banda Bauhaus, famosa nos anos 1980, sofreu um infarto na última terça-feira (13) e foi internado em Nova York . A informação foi publicada na última quarta-feira nas redes sociais do vocalista.

Murphy, 62 anos, estava em Nova York para fazer shows durante o mês de agosto. Ele foi levado ao hospital com dificuldades para respirar. O infarto foi confirmado apenas no dia seguinte.

"O senhor Murphy foi internado para tratamento de um infarto do miocárdio, teve dois stents colocados em sua artéria coronária direita e deu início ao tratamento medicamentoso para administrar seu problema cardíaco. Ele permanece no hospital para monitoramento contínuo de sua condição", disse o cardiologista Jason Song, do Lenox Hill Hospital, em comunicado divulgado pela equipe do cantor.

Os shows dos dias 15, 16, 18 e 19 de agosto em Nova York foram adiados, ainda sem novas datas.