MasterChef Brasil: ‘Nunca imaginei que fossem me escolher’, diz Lorena

A prova na Le Cordon Bleu em São Paulo foi duplamente especial para a Lorena Dayse: primeiro, por ter um gostinho de ver como seria estudar na renomada escola francesa de gastronomia; segundo, por lembrar da sua profissão principal.

"Para mim, foi muito emocionante. Eu lembrei bem de como é ser professora e achei muito linda a forma que eles explicaram as técnicas, como eles estavam com vontade de que a gente aprendesse", contou a piauiense em entrevista ao Portal da Band.

"Quando eu entrei na escola, eu já fiquei me imaginando estudando lá. Quero muito fazer o curso de técnicas tradicionais. Patissière não porque eu não gosto muito de doce. [Se ganhar o MasterChef], vou para a parte de cozinha tradicional", garantiu Lorena.

Eleita pelos chefs-professores como a melhor do desafio, a cozinheira amadora revelou que sua principal dificuldade foi o relógio. "Apesar de a Ana [Paula Padrão] dizer que o tempo era generoso, eu tive de me organizar. Porque, para limpar o carré, principalmente para mim que não tinha tanta experiência, demorou bastante", explicou.

"A cozinha era muito boa, não tive dificuldades e me senti ambientada, mas o tempo foi cruel para mim. O final foi um pouco pavoroso. Por isso, eu não acreditei quando venci. Nunca imaginei que eles iriam me escolher, porque na minha exigência pessoal, eu não achei que o prato estivesse tão bom. Fiquei muito surpresa", afirmou.

"Eu estava esperando ganhar eles pelo sabor, mas não estava confiante na técnica. Achei que isso pudesse me atrapalhar", completou a piauiense que surpreendeu os jurados com o seu carré de cordeiro com crosta de pistache ao molho de jabuticaba e cuscuz com grão-de-bico.

"Ser semifinalista do MasterChef Brasil é um sonho. Nunca me imaginei nessa situação e, mesmo sem ter feito tantos jogos ou outras coisas mais – como muitas pessoas fizeram aqui dentro – eu estar aqui nesse momento é muito emocionante. Agora, eu só quero mais um passo para chegar à final", concluiu.