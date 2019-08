'A Fazenda': Marcos Mion divulga teaser do reality show em 2019

O reality show A Fazenda chega à sua 11ª edição em setembro de 2019, e o apresentador Marcos Mion publicou o 1º teaser de divulgação do programa em suas redes sociais na última quarta-feira, 14.

"Tá chegando a hora…", escreveu Marcos Mion, ao lado de emojis indicando seu bordão "fogo no feno". No vídeo, que dura poucos segundos, uma pessoa aparece entrando em um local repleto de feno, à noite, e acende um isqueiro.

A maior parte dos comentários feitos na publicação são de seguidores pedindo a participação de Inês Brasil na próxima edição do reality show. No Twitter, fãs também pediram a participação de diversos outros nomes no programa. A lista de participantes, porém, ainda não foi confirmada ou divulgada pela Record TV.

Assista abaixo ao teaser de A Fazenda 11, edição do programa em 2019: