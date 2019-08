Criador do Orkut tem conta no Tinder bloqueada no Brasil

O Orkut foi um marco na web brasileira, mas acabou sendo esquecido com a chegada de outras redes sociais. Por outro lado, seu criador, Orkut Büyükkökten, continua tão relevante na mídia quanto antes.

Ele viralizou na noite de quarta-feira (14) no Twitter com um relato peculiar. Büyükkökten teve sua conta no Tinder bloqueada no Brasil, durante passagem em Porto Alegre (RS) para um evento.

Does anyone have a contact at Tinder? I’m at Porto Alegre in Brazil. Some users thought my account was fake and reported me. Tinder blocked my account. I was in the middle of chatting with people, making new friends. #tinder #iamreal #needhelp

— Orkut Buyukkokten (@orkut) August 14, 2019