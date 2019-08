Ingressos para festival com Morcheeba e Ceelo Green em São Paulo estão à venda

São Paulo ganha mais um festival em 2019. Em outubro, o Hotel Unique será palco para shows do cantor Ceelo Green e das bandas Morcheeba, City of the Sun e Tender. Os ingressos, que vão de R$ 190 (meia-entrada para um dia) a R$ 720 (inteira para dois dias), já estão à venda no site do evento.

O Unique Music Festival tem como característica o tom intimista. Em parceria com o hotel, o projeto foi desenvolvido pela FLOW Creative Core. “O Unique Music Festival nasceu da vontade de criar um evento onde a música fosse protagonista e que tomasse conta desse ambiente interessante, moderno, confortável e intimista que é o prédio onde fica o Unique. A atmosfera de onde acontece os shows determina grande parte da nossa experiência em assistir música ao vivo”, explica Dilson Laguna, da FLOW.

Serviço:

Unique Music Festival

No Hotel Unique (av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jardim Paulista, zona oeste São Paulo )

24 e 25 de outubro, às 20h

Preço: R$ 190 a R$ 720

Site oficial: uniquemusicfestival.com.br

24 de outubro

Tender

Morcheeba

25 de outubro

City of the Sun

CeeLo Green