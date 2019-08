Metallica fará shows no Brasil em 2020 com Greta Van Fleet e Ego Kill Talent

Após muitas especulações, o Metallica finalmente confirmou diversos shows no Brasil para 2020. A banda virá acompanhada dos grupos Greta Van Fleet e Ego Kill Talent para as apresentações, que fazem parte da turnê WorldWired.

Os roqueiros passarão por São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Outros locais da América do Sul também vão receber a banda, como é o caso de Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

O Metallica está em turnê pelo álbum "Hardwired… To Self Destruct" desde 2016, ano de lançamento do disco. Os ingressos para os shows podem ser adquiridos pelo site da Eventim.

SERVIÇO DO SHOW EM SÃO PAULO

Data: 25 de abril de 2020 (sábado)

Abertura dos Portões: 17h

Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30

Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30

Horário do show do Metallica: 21h

Local: Estádio do Morumbi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$145,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 08 a 14 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Dias 20, 21, 22 e 23/agosto: das 12hs às 18hs

Estádio do Morumbi – Bilheteria 5 – Portão 15A

Praça Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi, São Paulo/SP – Cep 05653-070

Referência para a bilheteria: Portão 15A (setor visitante oeste), acesso pela Avenida Giovanni Gronchi

A partir de 24/agosto:

Allianz Parque – Bilheteria portão A

Rua Palestra Itália, 214 – Perdizes – São Paulo/SP – Cep 05005-000

Horários de funcionamento: Terça-feira a domingo das 10hs às 18hs | Não há funcionamento em feriados.

Obs.: Em dia de jogos e eventos, o horário de funcionamento está sujeito a alteração.