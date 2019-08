Luana Piovani volta a criticar Pedro Scooby em vídeo de 21 minutos

Após várias críticas de Luana Piovani ao namoro de Pedro Scooby com Anitta, a atriz voltou a falar mal do ex-marido. Dessa vez, ela publicou um vídeo de 21 minutos no seu canal do Youtube expondo uma briga que teve com o surfista.

O motivo do desentendimento do ex-casal foi a viagem que Scooby fez com os filhos aos Estados Unidos – em que eles também conheceriam a nova parceira dele. Segundo Piovani, o surfista descumpriu diversos combinados que ambos fizeram.

"Eles viajaram na quinta, falei com eles na sexta e nunca mais me respondeu nenhum WhatsApp, não atendeu nenhuma ligação", disse a atriz. O contato dado à mãe das crianças estaria errado, deixando ela indignada: "Também tenho tudo printado, anotado, marcado. Não sei por que ele faz essas coisas, ele quase parece ingênuo de achar que a gente não organiza, que as pessoas não falam, que as pessoas não veem, não gravam, enfim", completou Piovani.

Ainda de acordo com a publicação, a troca de farpas teria se intensificado e parece longe de acabar. "Ele ainda teve a pachorra de querer me ferir. E finalizou a conversa depois do bloco de baixarias que me escreveu – e está bem registradinho -, veio me dizer que vai voltar com as crianças antes pra Portugal", explicou a artista.

Veja o vídeo completo: