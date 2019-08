Harry Styles recusa papel de Príncipe Eric no live-action de 'A Pequena Sereia'

Depois de ser confirmado por muitos veículos de imprensa como Príncipe Eric no live-action de "A Pequena Sereia", Harry Styles, na verdade, recusou o papel no filme da Disney. Segundo a Variety, a confirmação da participação do ator no remake foi "prematura".

Apesar disso, de acordo com a revista, a decisão do ex-One Direction de não aceitar interpretar o par romântico de Ariel foi "amigável". O cantor despontou no cinema em "Dunkirk", longa-metragem de guerra de Christopher Nolan.

Outros atores já estão sendo sondados para viver Eric em "A Pequena Sereia", a qual terá Halle Bailey no papel principal e Melissa McCarthy como a vilã Ursula. A direção ficará a cargo de Rob Marshall.