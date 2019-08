Bella Thorne, ex-atriz da Disney, dirige filme para site pornô

Bella Thorne, conhecida por seus papéis para o público infanto-juvenil em títulos da Disney, anunciou na terça-feira, 13, que está dirigindo um filme do site pornográfico PornHub.

A obra se chama "Her & Him" e mostra uma representação sexual do romance "Romeu e Julieta", de William Shakespeare, "com dois amantes excêntricos que têm desejos sexuais desenfreados um pelo outro", segundo a vice-presidente da marca, Corey Price.

Em trailer divulgado pela empresa de conteúdo adulto, Bella Thorne conta que a ideia inicial era criar um filme de terror de Natal, mas mudou os rumos e destaca que não tem tabus com o universo pornô. "Eu lamento se você acha que a pornografia é desconfortável, mas não faça com que outras pessoas se sintam desconfortáveis por estarem bem com ela", disse aos críticos.

A atriz afirmou que o ambiente de gravação é 'muito divertido'. "O processo de filmagem foi bem interessante, porque nós tivemos sexo real no set, o que eu nunca havia gravado antes", revelou.

Bella Thorne ficou conhecida por suas participações em No Ritmo, Sol da Meia-noite, The Babysitter e Juntos e Misturados.

"Her & Him" estreará no Festival Internacional de cinema de Oldenburg, na Alemanha, entre os dias 11 e 15 de setembro.