Ator que interpretou Beiçola em 'A Grande Família' pede emprego para bancar contas

Conhecido como Beiçola, o vizinho problemático de Nenê e Lineu em "A Grande Família", o ator Marcos Oliveira está com problemas financeiros. O ator interpretou o dono da pastelaria na série por 14 anos e aparece nas reprises que são exibidas tanto na Globo quanto no Canal Viva, além da série "O Dono do Lar", no Multishow. Mesmo assim, as contas não estão fechando e ele vai precisar se mudar do apartamento onde mora, no Rio de Janeiro. No momento, também está ameaçado de ficar no escuro.

"Quero ir para algum lugar em que o aluguel seja mais barato. Tenho que pagar uma conta de luz de R$ 250 na semana que vem senão vão cortar o fornecimento", disse o ator à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Ele diz receber R$ 600 como direito de imagem das reprises de "A Grande Família".

O ator tem problemas crônicos de saúde e ficou endividado após pedir empréstimos para se sustentar. Em 2018, ele atuou na novela "Deus Salve o Rei", mas não atuou mais na TV. Em setembro, segundo o site Notícias da TV, ele vai excursionar pelos palcos do interior de São Paulo com seu monólogo "Evoulção" de teatro, mas só receberá os lucros após o fim da temporada. Ele também volta a gravar em dezembro a nova temporada de "O Dono do Lar". "Até lá é que é problema", contou.

O ator gravou um vídeo, divulgado nas redes sociais de um amigo, em que pede um papel e também ajuda financeira. "Não quero ficar mendigando. Quero trabalhar em qualquer emissora", disse ele.

Amigos como o ator Thony Di Carlo também estão se movimentando para ajudá-lo.

Precisamos pensar…

Você que pretende seguir a carreira de ator, que acha que o mundo das artes é só glamour e as mil… Posted by Thony Di Carlo on Monday, August 12, 2019

Em posts de amigos, também afirmou que precisa comprar remédios. "Estou mal, de cama".