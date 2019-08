Plácido Domingo é acusado de assédio por nove mulheres

Plácido Domingo, 78 anos, é mais um grande nome do meio artístico a ser associado a casos de assédio sexual. O tenor espanhol foi denunciado por assédio sexual por nove mulheres.

As mulheres acusaram o cantor em conjunto para a agência Associated Press. Os casos de assédio teriam ocorrido principalmente com integrantes de companhias de ópera, entre bailarinas e cantoras, desde os anos 1980.

As artistas eram prejudicadas na carreira quando recusavam os avanços de Domingo. Uma das vítimas contou que ele colocou a mão dentro sua saia, enquanto e outras foram beijadas à força. As investidas aconteciam em camarins, quartos de hotel e reuniões profissionais.

A única denunciante que consentiu ser identificada foi Patricia Wulf, mezzosoprano que trabalhou com Domingo. "Toda vez que eu saía do palco, ele ficava nos bastidores esperando. Uma vez, ele veio até mim, o mais perto que podia, colocou o rosto na minha cara e disse: 'Você precisa ir para casa hoje à noite?"", contou,

Em comunicado, Plácido Domingo negou todas as acusações. "É doloroso ouvir que eu posso ter incomodado ou deixar alguém desconfortável. Eu acreditava que todas as minhas interações e relacionamentos eram sempre bem-vindos e consensuais".