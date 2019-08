Nicki Minaj divulga foto ousada em que o noivo aparece segurando seu bumbum

Sempre polêmica, Nicki Minaj compartilhou no Instagram uma foto ousada em que aparece no colo do noivo, o rapper Kenneth ‘Zoo’ Petty. No clique, o cantor enche as mãos no bumbum da amada.

Na legenda, a artista fez uma provocação aos haters que frequentemente a criticam nas redes sociais. “Um salve para mágica das mulheres negras. Nunca se esqueça que há 7 bilhões de pessoas no mundo e você opta por parar a sua vida importante para ir à página de uma mulher negra para projetar suas inseguranças”, escreveu ela, finalizando com a hashtag “beijem a minha bunda e o meu c*”.

Nick e Kenneth assumiram o romance no final do ano passado, mas logo a artista foi alvo de críticas por conta da ficha criminal do companheiro. Segundo o site TMZ, o rapaz foi condenado por tentativa de estupro a uma menina de 16 anos em abril de 1995. Na época, a artista minimizou a polêmica dizendo que ele tinha quase a mesma idade que a jovem e os dois namoravam. "Ele tinha 15 anos, ela tinha 16…. em um relacionamento. Mas vai lá, internet. Vocês podem controlar a minha vida. Vocês nem conseguem controlar a de vocês", disparou na ocasião.

Veja o post: