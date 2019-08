Perdeu, Luan! Neymar canta 'Shallow' com Paula Fernandes em vídeo

Um convidado ilustre apareceu em um dos shows da turnê de Paula Fernandes, "Origens", em Portugal. O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar, foi prestigiar a cantora na noite de encerramento da tour, e encontrou-se com Paula no camarim antes da apresentação começar.

O encontro desta segunda-feira (12) rendeu vários cliques, que foram direto para o Instagram da intérprete da versão em português de "Shallow". E foi esta mesma canção que Neymar escolheu para cantar junto a Paula, numa performance divertidíssima publicada nos Stories.

Confira o vídeo a seguir:

Originalmente cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper, a versão brasileira foi lançada junto ao sertanejo Luan Santana. A música, cuja original já dominava as paradas no país, explodiu e virou meme até antes da estreia.

A escolha inusitada de manter parte do refrão em inglês pode ter desagradado parte do público, mas definitivamente chamou atenção – positiva, ou não. A primeira apresentação ao vivo de "Juntos e Shallow Now" não contou com a presença de Luan, que estava em férias com a namorada.

Apesar de dizer-se "de coração partido" com a ausência do colega, Paula assumiu sua música e continuou a cantar "Shallow" por toda a turnê.

Já os intérpretes originais da canção, Gaga e Bradley, também encararam alguns problemas. Os protagonistas de "Nasce Uma Estrela" receberam uma acusação de plágio por um cantor country. Entenda a seguir: