Namor pode aparecer no universo Marvel nas sequências de 'Pantera Negra' e 'Doutor Estranho'

Uma das especulações mais fortes para a Fase 4 da Marvel nos cinemas é a introdução do Namor, o Príncipe Submarino. De acordo com o site Geeks WorldWide, o estúdio estaria realizando um teste de elenco para o possível papel.

A descrição do personagem é de "um governante de um reino antigo e distante". O codinome do mesmo é "David" – o que poderia ser uma forma da empresa adquirida pela Disney de disfarçar os rumores. Há também a preferência de que o ator seja de origem asiática.

Apesar da natureza especulativa destas informações, "Vingadores: Ultimato" pode ter dado uma dica em uma fala despretensiosa de como o mutante pode surgir no universo compartilhado. Okoye (Danai Gurira) diz para a Viúva Negra (Scarlett Johansson) que ocorreram tremores na costa de Wakanda, alimentando a chance do atlante surgir em na sequência de "Pantera Negra".

Segundo o portal, outra possibilidade é de que Namor apareça em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". A continuação do longa-metragem do Mago Supremo (Benedict Cumberbatch) faz parte da Fase 4, diferentemente do próximo filme de T'Challa (Chadwick Boseman), que deve integrar a Fase 5.