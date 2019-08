MasterChef Para Tudo: Abel Chang e Michele Crispim são os convidados da noite

Ana Paula Padrão comanda nesta terça-feira, 13, às 22h, mais um MasterChef Para Tudo na tela da Band. O programa vai mostrar os momentos mais marcantes do último episódio, no qual os cozinheiros tiveram uma verdadeira aula na Le Cordon Bleu em São Paulo.

Eduardo Richard, Juliana Nicoli, Lorena Dayse e Rodrigo Massoni aprenderam novas técnicas com os professores da instituição e tiveram de replicá-las em novos pratos. Os dois melhores garantiram vagas na semifinal do MasterChef Brasil 2019.

Já os dois piores se enfrentaram em um embate de ingredientes antagonistas. A administradora hospitalar Juliana, que acabou sendo eliminada do programa, vai bater um papo com Ana Paula para falar sobre sua trajetória e o curso na Le Cordon Bleu que ela resolveu encarar, mesmo sem a vitória.

Tem também a participação de Raquel Novais, da terceira temporada com cozinheiros amadores, ensinando uma receita de arroz carreteiro para os telespectadores. Já Abel Chang, da quarta temporada, dará uma verdadeira aula sobre culinária e cultura chinesa.

Para completar, o programa vai até Florianópolis para encontrar Michele Crispim, campeã da edição com cozinheiros amadores de 2017. Ela vai relembrar a final contra Deborah Werneck e mostrar um pouco mais sobre o cultivo de ostras.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.