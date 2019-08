MasterChef Brasil: Juliana cumpre promessa e vai para Le Cordon Bleu

Ao ser eliminada do MasterChef Brasil nesse domingo, 11, a administradora hospitalar Juliana Nicoli afirmou para Ana Paula Padrão que iria vender seu carro e se inscrever na renomada escola francesa de culinária, Le Cordon Bleu.

Leia mais:

Cardi B se rende ao funk e entra em estúdio com Anitta: ‘Alma gêmea’, diz brasileira

MasterChef Para Tudo: Abel Chang e Michele Crispim são os convidados da noite

Após o episódio ir ao ar, a cozinheira mostrou que vai cumprir essa promessa ao postar uma foto com a dólmã da instituição de ensino. "Um sonho que termina na 17ª eliminação no MasterChef 2019 ou um sonho que tem início neste exato momento? Com gratidão, saio do MasterChef muito feliz e realizada, pronta para a jornada de viver um grande sonho", escreveu.

"Me descobri cozinheira! Vivo entre panelas e alimentos! Me vejo na chama do fogo nos fogões, me entrego na minha mais sublime versão em meus pratos! Sou Juliana Nicoli, uma nova mulher, cozinheira, feliz e em constante 'formação e transformação"", continuou.

"É o fim de uma jornada linda de muito aprendizado e com tamanha intensidade em que arrisco dizer que saio uma outra mulher, tranquila e lisonjeada com a história que tracei até aqui! Passei por mais de 33 mil pessoas e cheguei até a cozinha do MasterChef. Todas as vezes que entrei naquele ambiente, confesso que agradeci por estar lá! Agradeço cada erro e prato realizado!", disse.

"Que a sorte esteja junto de mim de hoje em diante! Obrigada a vocês por existirem e acreditarem em mim e no meu sonho, vocês e fazem cada dia mais feliz! Gratidão por tudo que vivi e viverei! Deixo o MasterChef para desbravar um mondo de novos sabores e técnicas! Muito mais feliz do que quando entrei, muito mais decidida do que já era, muito mais tranquila do que imaginei e extremamente contente com tudo que ainda virá", afirmou Juliana.

"Não ganhei o MasterChef ou seus prêmios, mas ganho muito mais aqui fora. Primeiro, ganhei vocês [fãs]! E é com muita felicidade que conto a vocês que tomei a melhor decisão da minha vida. Hoje estou estudando e estagiando na Le Cordon Bleu Brasil, em São Paulo, e farei todo o curso de Diplome de Cuisine este ano e, se assim Deus permitir, muitos trabalhos surgirão", revelou nas redes sociais.

"No ano que vem farei Diplome de Patisserie. Hoje, treino e estudo arduamente para me profissionalizar e levar o meu melhor aos pratos e meu amor com muita gratidão a vocês, pela melhor oportunidade que a vida me concede. Agradeço a todos que acreditaram, apoiaram e cuidaram de mim nesse período. Sou grata a Deus e ao Universo por essa oportunidade e por mudar meu olhar pela minha vida e a forma como encaro meu eu! Que se inicie um novo caminho de muitas alegrias e novas conquistas", finalizou.