Grey’s Anatomy: Ator avisa sobre desafios da 16ª temporada

A 16ª temporada de “Grey’s Anatomy” trará muitas situações divertidas, mas também promete levar alguns personagens ao limite, avisou o ator James Pickens Jr. que dá vida ao Dr. Richard Webber.

“Obviamente, meu personagem, Meredith e Alex, fomos demitidos agora, então isso está apresentando um novo conjunto de questões, especialmente para o Dr. Webber. Vai testar algumas das coisas dele. (…) Vai testar todo mundo, tanto as pessoas que permanecem no Grey Sloan como nossos personagens que agora têm que olhar para um novo território e descobrir qual é o próximo passo a seguir na carreira e na vida”, revelou em entrevista ao ET Online.

Pickens também mencionou que o público deve ficar “preso” a esta temporada, pois existe algo que “vai ser realmente emocionante e vai levar a audiência à ‘passear' por isso e esta é a parte divertida”.

“Vai ser interessante. Nós não sabemos ainda, mas e Webber é meio que o tipo de cola que mantém tudo junto. Isso vai ser interessante para ele. Vai testar seus relacionamentos, vai testar sua sobriedade”, explicou sobre o futuro do seu personagem.

Será quem algum personagem antigo irá voltar para substituir os doutores despedidos?