Exibições de filmes a céu aberto e shows marcam nova edição do Shell Open Air

Para quem gosta de cinema e música o Shell Open Air é um prato cheio. O evento traz atrações culturais nos formatos clássicos, com a telona e as apresentações ao vivo.

Exibidos a céu aberto, a coletânea de filmes que terão sessões vão desde aqueles que já se estabeleceram na história da Sétima Arte, como "Grease – Nos Tempos da Brilhantina" (1978) e "Matrix" (1999), até os grandes lançamentos deste ano, como "Vingadores: Ultimato" e "Toy Story 4".

Os shows também são parte importante do evento. Nesta edição, artistas como Los Sebosos Postiços e DJ Tamenpi marcam presença. Além disso, nos fins de semana terá recreação infantil.

O Shell Open Air acontece no Jockey Club em São Paulo entre os dias 11 e 29 de setembro. Os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 24 de agosto no site do evento.

Shell Open Air

Local: Jockey Club (r. dr. José Augusto de Queiroz, portão 1, Cidade Jardim, tel.: 2161-8300).

Ingressos: R$ 50 por sessão à venda no site, pontos de venda e bilheteria do evento.

Classificação etária das sessões de cinema: 16 anos. Menores de 16 anos só entram acompanhados dos pais ou responsável legal.

Classificação etária dos shows: 18 anos

Programação

11 de setembro (ingressos gratuitos com sorteio nas redes sociais do evento)

Filme: Rush – No limite da emoção (20h)

Atração: DJ Tamenpi (22 h)

12 de setembro

Filme: Rocketman (20h)

Atração: DJ Tamenpi (22h)

13 de setembro

Filme: Infiltrado na Klan (20h)

Atração: Academia da Berlinda (22h)

14 de setembro

Atração: Recreação infantil (16h)

Filme: Aladdin (18h)

Filme: Matrix (22h)

15 de setembro

Filme: Capitã Marvel (18h)

18 de setembro

Filme: Dor e Glória (20h)

Filme: Nós (0h)

19 de setembro

Filme: Priscila, a Rainha do Deserto (20h)

Atração: DJ (22h)

20 de setembro

Filme: Nasce Uma Estrela (20h)

Atração: Dj Tamenpi (22h) 21 de setembro

Atração: Recreação infantil (16h)

Filme: Turma da Mônica Laços (18h)

Filme: Um Lugar Chamado Notting Hill (22h30)

22 de setembro

Filme: Vingadores: Ultimato (18h)

25 de setembro

Filme: Bacurau (20h)

Filme: Cemitério Maldito (00h)

26 de setembro

Filme: Grease – Nos Tempos da Brilhantina (20h)

Atração: DJ Tamenpi (22h)

27 de setembro

Filme: Green Book: O Guia (20h)

Atração: Los Sebosos Postizos toca Bob Marley & The Wailers (22h)

28 de setembro

Atração: Recreação infantil (16h)

Filme: Toy Story 4 (18h)

Filme: South Park: Maior, Melhor e Sem Cortes (22h30)

29 de setembro

Filme: E.T. – O Extraterrestre (18h)