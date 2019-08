Ator de 'As Branquelas' promove filme no Brasil e posa com Whindersson Nunes

Alguns fãs brasileiros de "As Branquelas" deram sorte nos últimos dias, pois o ator Marlon Wayans, um dos protagonistas do clássico de comédia, esteve no país para promover o seu novo filme "Seis Vezes Confusão".

O ator Marlon Wayans surpreendeu o público em sessão de cinema na capital paulista

O comediante apareceu de surpresa em uma sessão especial em São Paulo do longa-metragem, que estreia na Netflix no dia 16 de agosto. Ele tirou uma foto com o público do cinema e compartilhou no perfil do Instagram.

Leia mais:

Cardi B se rende ao funk e entra em estúdio com Anitta: ‘Alma gêmea’, diz brasileira

Exibições de filmes a céu aberto e shows marcam nova edição do Shell Open Air

Quem também esteve com o artista norte-americano foi o humorista Whindersson Nunes. Wayans rasgou elogios ao brasileiro na legenda de uma imagem publicada na mesma rede social. "Sou fã do seu trabalho e amigo da sua pessoa", disse o ator.

"Seis Vezes Confusão"narra a trajetória de Alan, um futuro pai que cresceu pensando ser filho único, mas descobre que ele e Russell, seu irmão desconhecido, nasceram de sêxtuplos (todos encarnados por Wayans).