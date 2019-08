Após sucesso de bilheteria, remake de 'Aladdin' deve ganhar sequência

O filme live-action Aladdin estreou com arrecadação de US$ 105 milhões só na América do Norte, faturou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais e já se fala de uma possível sequência.

O indício veio de um dos produtores do longa-metragem, Dan Lin. "Ainda não posso falar muito sobre a continuação, mas saiba que estamos ouvindo os desejos dos fãs de ver outro filme de Aladdin e sentimos que há mais história para contar", disse ele, nesta segunda-feira, 12, ao Insider.

Leia mais:

Namor pode aparecer no universo Marvel nas sequências de ‘Pantera Negra’ e ‘Doutor Estranho’

Ator de ‘As Branquelas’ promove filme no Brasil e posa com Whindersson Nunes

Nos anos 1990, a Disney fez duas sequências do filme original: Aladdin – O retorno de Jafar e Aladdin e os 40 Ladrões. "Eu posso dizer que, diferente do primeiro filme de Aladdin, não vamos fazer apenas um remake direto", completou Lin. "Estamos vendo qual é a história certa para contar."

O produtor disse que está analisando todas as diferentes ideias que foram lançadas no passado para contar a história certa para os fãs e para que eles possam seguir em frente. "Eu não posso dizer muito", reafirmou Lin. "Eu quero que seja uma surpresa o que queremos fazer".