Vocalista do Cansei de Ser Sexy faz mudança radical e diz estar compondo para a banda

Na primeira década dos anos 2000, uma das principais bandas do cenário indie mundial era brasileira: a Cansei de Ser Sexy, que foi rebatizada pelos gringos como CSS, rodou todo o circuito internacional de festivais, mas, desde 2013, com o álbum "Planta", não lança material novo. Mas o hiato tem chances de acabar. A vocalista Luisa Matsushita, a Lovefoxxx, retornou à sua conta no Instagram e anunciou ter voltado a compor para a banda.

Lovefoxxx não postava há um ano e relatou uma transformação radical. Ela trocou sua casa em São Paulo por uma vida bem simples em Santa Catarina, onde se dedica a trabalhos voluntários e à pintura. Também reviu os padrões de beleza a que submeteu:

"Voltay gente com facão na mão, açafrão e muita animação! Saudades! Nesse tempo que desconectei, mudei de vida completamente: vendi minha casa em Sampa, aprendi a dirigir, removi meus implantes de silicone (pasmem), aí eu e Fabinho (seu gato) nos mudamos pra uma nova cidade depois pra outra nova cidade e reconstruí minha vida do zero aqui na praia", disse ela, que chegou a tomar banho de bacia com água de chuva por meses.

Agora, mais adaptada à nova rotina, ela diz estar escrevendo músicas. "De volta ao Instagram, quero dividir esses bafos todos pra quem sonha em mudar para um estilo de vida mais simples (ou não)… Fiz amizades que deram um mega upgrade na vida pois a gente é mais feliz batendo kabelo cazamiga. Agora sigo plantando, pintando, (começaaando a fazer novas músicas do Cansei de Ser Sexy) e aprendendo a surfar de body board!"