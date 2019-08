Sequência de 'As Branquelas' ainda não é tão certa assim, diz Marlon Wayans

O ator Marlon Wayans está de passagem no Brasil para divulgar seu novo filme para a Netflix, "Seis Vezes Confusão". Nesta segunda-feira (12), ele participou de uma entrevista ao Morning Show da rádio Jovem Pan e falou sobre os rumores de uma possível sequência de "As Branquelas".

Em julho deste ano, Terry Crews disse que a continuação da comédia estava confirmada. Porém, tudo indica que os fãs ainda precisam conter um pouco os ânimos.

"Terry Crews está mentindo. Todos nós queremos fazer uma sequência, mas depende do estúdio. Se eles conseguirem o orçamento [necessário], eu acho que o filme iria faturar mundialmente muito mais do que o primeiro, mas precisa de dinheiro para fazê-lo. Eu já topei fazer, meu irmão e o Terry [Crews] também, mas depende do estúdio", explicou Wayans à rádio nesta manhã.