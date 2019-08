Quase metade dos seguidores das Kardashians é fake, aponta estudo

Um estudo feito pela escola inglesa ICMP e publicado pelo site Inquisitr apontou que quase metade dos seguidores das irmãs Kardashians é fake.

De acordo com números apresentados pela pesquisa, 44% dos perfis que acompanham Kim Kardashian são irreais. Kourtney contabiliza 46% de fakes em suas redes sociais.

As caçulas Kylie e Kendall Jenner apresentam um número menor de seguidores fakes, mas mesmo assim expressivos: são 33% e 34%, respectivamente.

Ainda de acordo com a publicação, um post de Kim em 2017 custava US$ 500 mil (R$ 1,9 milhão), enquanto Kourtney e Khloé cobravam metade do valor por uma propaganda.

Michael Heller, CEO de marketing digital da Talent Resources, revelou que as parcerias pagas que as irmãs fazem na internet representam um quarto da renda delas.