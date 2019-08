The Morning Show: Série com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ganha teaser

A Apple divulgou nesta segunda-feira (12) o primeiro teaser de "The Morning Show", série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

A série, que também tem Steve Carell no elenco, fala dos bastidores de um jornalístico matinal, baseado livremente no livro "Top of the Morning", do jornalista da CNN Brian Stelter. No teaser, que não mostra os atores em cena – apenas fotos de Aniston e Carell – exibe o estúdio em que o programa é filmado, com os personagens expondo pontos divergentes sobre o jornalismo.

"Nós temos um olhar honesto a respeito dos relacionamentos complexos entre mulheres e homens no espaço de trabalho e nós nos envolvemos em diálogos que as pessoas têm um pouco de medo de manter a não ser que seja entre quatro paredes", disse Jennifer Aniston ao site da Entertainment Weekly em março, quando o projeto foi apresentado.

Aniston e Witherspoon vão representar mulheres poderosas em suas funções na emissora, enquanto que Carell vive um âncora às voltas com um modelo hierárquico um tanto antiquado.

A estreia está marcada para este outono no hemisfério norte, exclusivamente na plataforma da Apple TV+.