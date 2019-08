'Metal Wolf Chaos' ganha enfim versão acessível a gamers brasileiros após 15 anos

Chega a ser curioso que, em uma época na qual a informação circula tão livremente na internet, um game como “Metal Wolf Chaos” tenha conseguido se estabelecer como fenômeno cult, muito raro de ser acessado.

Lançado em 2004 apenas no Japão e exclusivo para Xbox, o título ganhou fama entre gamers de todo o mundo por promover uma ação entre robôs com um grau de violência irrestrita, algo pouco convencional para a época e que antecipava o sucesso que a desenvolvedora From Software teria, anos mais tarde, com “Dark Souls” e “Bloodborne”.

Na semana passada, o jogo ganhou, enfim, uma versão para o Ocidente, disponível para Xbox One e PS4 (R$ 100) e PC (R$ 50). Rebatizado de “Metal Wolf Chaos XD”, o jogo foi modernizado por iniciativa da distribuidora Devolver Digital para atender à resolução de 4K das telas atuais, mas a estrutura continua igualzinha à do original.

A trama coloca o jogador na pele de Michael Wilson, presidente americano que é destituído por seu vice em um golpe de estado que envolve uma legião de robôs.

No papel de todo-poderoso dos Estados Unidos, é missão dele se valer de todos os meios necessários para enfrentar o rival e reassumir seu posto. Isso inclui vestir uma armadura robótica (!) e sair destruindo geral por paisagens icônicas do país, como a Casa Branca e a ponte do Brooklyn.