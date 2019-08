Leo Dias diz que houve motim contra Mara e Livia Andrade conta motivo da briga com ele

O apresentador Leo Dias, do "Fofocalizando", do SBT, falou sobre a briga com as colegas de atração, Livia Andrade e Mara Maravilha. O jornalista falou sobre o caso em seu Twitter nesta segunda-feira, 12, abordando um suposto "motim" contra Mara.

Tudo começou quando Leo Dias curtiu o seguinte tuíte enviado a ele por um fã: "Tava assistindo o programa do Silvio [Santos] e te digo… Leo, acho que ter se afastado dela [Livia Andrade] foi uma das melhores coisas que você fez. Pena que você não percebeu algumas atitudes dela na época que ela provavelmente armou pra Mara".

Outro seguidor, então, lhe escreveu o seguinte comentário: "Leo Dias curtindo comentário aqui no Twitter que a Livia Andrade armou para a Mara [Maravilha] no Fofocalizando, 'pqp', que cara falso. Esse Leo não era o que eu conhecia, a máscara caiu feio, que decepção", escreveu um seguidor.

Em resposta, Leo Dias afirmou: "Eu não trabalho com mentiras, eu não vivo personagens e eu não sou aquilo que não pareço ser. Eu vi muita coisa no SBT e vou permanecer calado. Agora, que eu vi um motim se formar contra a Mara, eu vi… Eu não minto!"

Livia Andrade fala sobre relação com Leo Dias no Programa Silvio Santos

Os tuítes foram feitos após declarações dadas por Livia Andrade durante Jogo dos Pontinhos no Programa Silvio Santos que foi ao ar no último domingo, 11.

No quadro, o apresentador questionou ao público e aos participantes: "Por que terminou a amizade da Livia Andrade com o Leo Dias?"

As respostas foram diversas. Para Patricia Abravanel, houve "traição" de Leo Dias em relação à amizade de Livia Andrade, com Antonia Fontenelle. Para Flor, a motivação foi "fofoca". Carlinhos Aguiar citou "inveja" e Cabrito Tevez, personagem de Alexandre Porpertone, afirmou que "ele [Leo Dias] tava de TPM".

A resposta mais esperada, é claro, era a da própria Livia Andrade, que escreveu como motivo "Reclamações".

"Quando você coloca alguém dentro da sua casa… 'Minha casa, minhas regras, meu corpo minhas regras', é mais ou menos assim. Se você não gosta, sai, não reclama. Não fala coisas, o que acontece e o que não acontece para tentar criar um problema", explicou.

Silvio Santos tentou argumentar: "Eu não quero defender o Leo, mas acho que é maldade sua, porque você começa a prometer…"

Na sequência, foi interrompido por Livia Andrade: "E eu sou obrigada a ficar com os outros dentro da minha casa falando o que acontece lá para os outros que não gostam de mim?"

"Na minha casa acontece o que eu quero, como eu quero, do meu jeito! Quer, quer. Não quer, beijo, tchau! A porta vai estar sempre aberta", encerrou Livia.