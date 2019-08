Jack Gray: Músico Jack White e ator Jack Black fazem sonhada parceria

Jack Black e Jack White estavam predestinados a cantarem juntos. Pelo menos na opinião de quem gosta de uma boa coincidência ou de uma piadinha pronta. Pois isso aconteceu: Jack Preto e Jack Branco se juntaram para gravar sob o nome Jack Gray (Jack Cinza).

A 'dupla' gravou um single no estúdio da Third Man Records, selo do ex-White Stripes em Nashville. Kyle Glass, companheiro de Black na banda Tenacious D, também colaborou na música.

Black revelou a novidade em seu canal no YouTube, o Jablinski Games, no último sábado (10). "Foi uma collab lendária", adiantou o ator, que traz a Tenacious D ao Rock in Rio deste ano.

O vídeo não tem muitos detalhes da gravação do single, mas o ator aproveitou para falar um pouco da casa de White, que também vem ao Brasil em 2019 com um de seus inúmeros projetos: o The Raconteurs.

"A casa é muito louca. Nunca vi tantos brinquedos antigos. É o que você esperaria: a casa de Jack White será incrivelmente divertida".

A parceria aconteceu depois do show do Tenacious D no Lollapalooza de Chicago e aproveitou uma brecha no show que Black e Glass fizeram em Nashville. "Eu não sabia, mas eles não são caras muito legais. Eles são muito malvados", brincou White.

Ainda não se sabe quando a novidade pode ser ouvida, mas o vídeo do encontro pode ser visto aqui (em inglês):