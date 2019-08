Fotos de Miley Cyrus beijando Kaitlynn Carter deixaram Liam Hemsworth 'chocado'

As fotos de Miley Cyrus e a modelo Kaitlynn Carter se beijando na Itália deram o que falar no último fim de semana. Não demorou muito até que as imagens chegassem até o ex-marido da cantora, Liam Hemsworth. Detalhe: tudo isso no mesmo dia em que o casal anunciou sua separação.

Segundo o site The Sun, o ator teria ficado "chocado" com a novo relacionamento da cantora. "O caso de Miley foi um choque para ele", afirmou uma fonte próxima ao casal à publicação. "Ele quer se acalmar e ter uma família convencional, incluindo crianças, mas isso não podia estar mais distante do que Miley quer no momento. Ela deixou claro que queria se divertir com outras pessoas, mas isso sempre foi algo que ele teve dificuldade de entender."

Leia também:

Versace pede desculpas após polêmica com camiseta na China

BTS anuncia pausa por tempo indeterminado: ‘descanso e relaxamento’

Menos de 24h depois do vazamento das imagens, Miley decidiu se abrir sobre sua nova fase. "Não lute contra a evolução, porque você nunca vai vencer. Como a montanha sobre a qual estou em pé, que um dia esteve debaixo d'água, conectada com a África, mudar é inevitável. As dolomitas não foram criadas da noite para o dia, foi ao longo de milhões de anos que esta beleza tão magnífica foi formada. Meu pai sempre me disse 'A natureza nunca corre mas está sempre na hora'… Me enche o coração de paz e esperança SABER que isso é verdade. Eu aprendi a respeitar o planeta e seu processo e estou comprometida a fazer o mesmo comigo mesma", escreveu a cantoar no Instagram.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth estavam casados há apenas sete meses.