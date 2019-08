Ator acusa Katy Perry de assédio: 'Abaixou minha calça e mostrou meu pênis a um grupo de amigos'

Depois de perder um processo por plágio de "Dark Horse", Katy Perry enfrenta uma nova polêmica em sua carreira. Josh Kloss, o ator que participou do clipe "Teenage Dream", está acusando a cantora de assédio.

Em um extenso depoimento no Instagram, ele contou que Katy era "legal e gentil" quando a conheceu, mas que quando havia pessoas ao redor, ela chegava a chamar de "nojento" o fato de ter de beijá-lo.

O assédio teria acontecido durante a festa do stylist Johnny Wujek, quando Katy teria abaixado a calça e as roupas íntimas do ator "para mostrar seu pênis a alguns amigos e à multidão ao redor". "Você consegue imaginar o quão patético e envergonhado eu me sentia?", desabafou.

O clipe de "Teenage Dream" já tem quase 10 anos. Durante esse tempo, o ator teria sido orientado pelos representantes de Katy a não falar sobre ela publicamente. Até mesmo suas entrevistas teriam sido editadas. "Acabei de dizer isso agora porque nossa cultura está voltada para provar que os homens de poder são perversos. Mas as mulheres com poder são tão nojentas quanto", afirmou. "Pensei: dane-se, não vou ajudar a imagem dela nenhum segundo a mais."

Leia o relato na íntegra:

Sabe, depois que eu conheci Katy, nós cantamos uma música, Open The Eyes of My Heart. Ela era legal e gentil. Quando outras pessoas estavam por perto, ela ficava fria como o gelo e até chamou de 'nojento' o fato de me beijar no set durante as filmagens. Eu fiquei muito envergonhado, mas continuei dando tudo de mim. Como a minha ex estava ocupada me traindo e a minha filha era apenas uma criança, eu sabia que tinha que suportar tudo aquilo por ela. Após o primeiro dia de filmagem, Katy me convidou para um clube de striptease em Santa Barbara. Eu recusei e disse a ela "Eu tenho que voltar para o hotel e descansar, porque esse trabalho é tudo que tenho agora"

Então eu vi Katy algumas vezes depois que ela terminou com Russel. Esta vez eu trouxe um amigo que estava morrendo de vontade de conhecê-la. Era a festa de aniversário de Johny Wujek à beira do luar. E quando eu a vi, nos abraçamos e ela ainda era minha paixão. Mas quando me virei para apresentá-la ao meu amigo, ela puxou meus moletons e roupas íntimas da Adidas o máximo que pôde para mostrar meu pênis a alguns de seus amigos e à multidão ao nosso redor. Você consegue imaginar o quão patético e envergonhado eu me sentia?

Acabei de dizer isso agora porque nossa cultura está voltada para provar que os homens de poder são perversos. Mas as mulheres com poder são tão nojentas. Então, para todo o bem dela, ela é uma líder incrível, as músicas dela são principalmente grandes hinos de empoderamento. E é isso. Continuei a observá-la usando clipes de seus videoclipes para sua turnê mundial e depois seu DVD, destacando apenas um de seus colegas de elenco, e era eu. Eu fiz cerca de 650 dólares no total com Teenage Dream. Fui orientado por seus representantes para não discutir nada sobre Katy publicamente. E algumas entrevistas eles editaram e responderam por mim. Então, feliz aniversário para um dos trabalhos mais ultrajantes e depreciadores que já fiz. Yay #teenagedream. Na verdade, eu ia tocar a música e cantar no ukele para o aniversário, mas como eu estava sintonizando, pensei, dane-se, não vou ajudar a imagem dela nenhum segundo a mais.

'Poder capacita o que é corrupto nas pessoas, independentemente do gênero'

Reprodução/YouTube

Na manhã desta segunda-feira (12), após a repercussão do assunto, Josh compartilhou imagens de um suposto contrato que diz que ele não deveria falar sobre Katy Perry publicamente. "Eu deveria me minimizar e ficar na minha para proteger sua 'imagem'. Eu escutei e fui um bom menino. O medo se instaura quando você é censurado para proteger a imagem de outra pessoa. Mas em troca, tratado como uma prostituta e exposto na frente de um grupo de amigos e outras pessoas aleatórias. Então, você fica chocado e bloqueia, porque vê a face das crianças sendo animadas pela música positiva que ela cantou."

Josh disse ter sentido medo de publicar a denúncia nas redes sociais. "E a sua mente fica paralisada e te deixa dividido entre fazer o seu trabalho e proteger a imagem dela ou ser honesto e ajudar no diálogo global sobre poder e abuso. E você ouve mais de um milhão de vezes que os homens são o grande mal neste planeta. Enquanto isso, você conhece a verdade, que o poder capacita o que é corrupto nas pessoas, independentemente de seu gênero".

"Estou expondo nós dois para iluminar a todos. Eu não quero dinheiro por isso, muitos acabam projetando suas próprias ambições. Eu não quero fama. É por isso que aguentei tudo e continuei trabalhando, e segui apoiando a imagem de Teenage Dream. Este aniversário e o tempo me fizeram perceber que já é hora de deixar ir. Não quero mais nem um dia com 'Como foi trabalhar com Katy Perry?"", concluiu.