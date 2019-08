Show do Metallica será exibido no cinema

As principais redes de cimena do Brasil vão exibir o show Metallica & San Francisco Symphony: S&M2, da banda Metallica, nos dias 9 e 11 de outubro. Os ingressos já estão à venda no site Metalica.film e em salas das franquias UCI e Cinemark em todo o país.

O disco S&M completa 20 anos em setembro. Em comemoração, a banda vai se apresentar novamente com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, comandada pelo maestro Michael Tilson Thomas, em São Francisco, nos Estados Unidos.

A apresentação, que acontece no dia 6 de setembro, será registrada para a exibição nos cinemas. Confira o trailer do show: