MasterChef: veja receita de Carré apresentado por Lorena neste domingo

Veja como se faz a receita do Carré com crosta de pistache ao molho de jabuticaba e cuscuz com grão-de-bico, apresentada por Lorena no programa MasterChef deste domingo e considerada pelos jurados da Le Cordon Bleu como a melhor da noite:

Preparação do Prato

Ingredientes para o carré de cordeiro e crosta

1 carré de cordeiro limpo

100 g de pistache moído

100 g de farinha de rosca

150 g de manteiga

2 gemas

Salsinha

Manjericão

Alecrim

Ingredientes para o molho

1 cebola

1 cenoura pequena

1 punhado de alho-poró

1 talo de salsão

300 g de jabuticaba

1 bouquet garni

Vinho tinto seco

Alho

Ingredientes para o acompanhamento

Massa de milho flocada

Grão de bico cozido

Manteiga

Salsinha

Hortelã

Ervas

Modo de preparo

Para a crosta, misture as ervas picadas e os outros ingredientes. Faça uma massa e coloque entre duas folhas de papel manteiga. Bata ou passe o rolo de macarrão para deixar lisa. Coloque no freezer. Após congelar, coloque sobre o carré e molde. Leve a carne ao forno a 170 ºC por até oito minutos. Deixe descansar e corte em porções.

Para o molho, sele a carne até torrar bem. Acrescente o mirepoix de cebola, cenoura, alho-poró, salão alho e o bouquet garni. Acrescente o vinho e depois a jabuticaba. Deixe cozinhar por uma hora. Coe e acrescente manteiga gelada. Ajuste pimenta e sal.

Após cozinhar o grão de bico, hidrate a massa de milho e depois a cozinhe no vapor. Passe na manteiga e acrescente as ervas picadas. Ajuste sal e pimenta dos acompanhamentos.

Tempo de preparo

2 horas