MasterChef Brasil: Juliana foi a eliminada do programa neste domingo

Eduardo e Juliana tiveram que duelar pela última para a semifinal do Masterchef Brasil neste domingo, dia dos Pais. O perdedor seria eliminado do programa.

Eles tiveram que apresentar um prato com 10 ingredientes escolhidos pelos jurados do MasterChef.

As duas outras vagas ficaram com Lorena, cujo prato venceu a prova principal, e Rodrigo, o segundo melhor prato apresentado na noite.

E o Masterchef eliminado neste domingo foi Juliana. Com isso, Eduardo concorrerá com Lorena e Rodrigo pelo troféu do MasterChef Brasil.