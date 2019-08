‘Descendentes 3’ traz de volta os jovens filhos dos vilões mais famosos do cinema

O Disney Channel estreou nesta sexta-feira, 9, o filme Descendentes 3. Produção traz de volta as aventuras dos filhos dos vilões mais célebres da Disney. Integram o elenco nomes como Dove Cameron, Sofia Carson e Cameron Boyce, que morreu em julho e foi homenageado pelo canal.

Nesta nova aventura, os adolescentes Mal (filha de Malévola), Evie (filha da Rainha Má), Carlos (filho da Cruella de Vil) e Jay (filho do Jafar) retornam à proibida Ilha dos Perdidos, uma ilha proibida habitada pelos vilões e cercada por uma barreira mágica que inibe a magia.

A intenção deles é recrutar um novo grupo de descendentes para se juntar a eles em Auradon, pátria de todos os heróis da Disney. Quando uma brecha na barreira coloca em perigo a segurança do reino encantado, Mal decide fechá-la permanentemente, temendo que seus arqui-inimigos, Uma (filha de Úrsula) e Hades, busquem vingança no reino.

Apesar da sua decisão, uma inexplicável força maligna ameaça os habitantes de Auradon e dependerá dos descendentes salvá-los, mas isso significará lutar na batalha mais épica de suas vidas.

Trilha sonora

A estreia do filme chega a poucos dias antes do lançamento da trilha sonora do filme sob o selo Walt Disney Records. O álbum estará disponível nas plataformas digitais e conta com novas canções originais como Good to Be Bad, My Once Upon a Time e Queen of Mean, assim como a nova versão do clássico tema Rotten to The Core do primeiro filme da saga.