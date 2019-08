Youtuber Marina Joyce é encontrada 'viva e bem', diz polícia

A youtuber Marina Joyce, desaparecida desde o dia 31 de julho, foi encontrada 'viva e bem', afirmou a polícia do distrito londrino de Haringey na manhã deste sábado (10). O anúncio foi feito por meio do Twitter.

A polícia não deu mais detalhes sobre o caso. A youtuber de 22 anos havia sido vista pela última vez no dia 31 de julho, e seu último vídeo tinha sido publicado no dia 21 de junho. As últimas postagens em suas redes sociais foram feitas no dia 24 do mesmo mês.

Quem é Marina Joyce?

Reprodução/YouTube

Marina Joyce tem cerca de 2,1 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e ficou conhecida mundialmente em 2016, quando milhares de internautas, principalmente brasileiros, se mobilizaram após enxergar um suposto 'pedido de ajuda' da youtuber britânica.

Na época, foram levantadas suspeitas de que ela estaria sendo mantida em cárcere privado, sendo sequestrada ou até ameaçada por pessoas com armas – tudo por conta de seu comportamento 'estranho' em alguns vídeos e postagens nas redes sociais.

Em 2017, Marina Joyce publicou um vídeo em seu canal explicando que estava passando por "tempos horríveis" à época em que as teorias ganharam força nas redes sociais, com problemas pessoais e de saúde, como uma depressão.

"Eu não quero que vocês acreditem em nenhuma dessas teorias da conspiração, porque nenhuma delas é real, e eu posso prometer isso a vocês. O motivo pelo qual eu não dei uma resposta a vocês antes foi porque eu não estava com a mente adequada para dar uma", afirmou, à época.