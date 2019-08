Uma ex-namorada de Neymar jogou uma Lamborghini dentro de uma piscina porque usava salto

Na esteira da novela iniciada por Neymar para deixar o PSG, um antigo caso do jogador fez manchetes na última semana depois de destruir um carro de luxo.

A playmate do ano na Sérvia de 2011, Soraja Vucelic, divulgou no Instagram um vídeo de um Lanborghini sendo retirada dos fundos de uma piscina.

Com a legenda “quando seu salto escorrega do freio e a Lambo vai parar no fundo da piscina”, a top model despertou reações diversas na rede social.

Reprodução/ instagram

Segundo tabloide The Sun, alguns brincaram dizendo que o carro não importava muito, importante é que o salto não quebrou, enquanto outros a criticavam dizendo que é fácil fazer essas coisas com o dinheiro de terceiros.

Soraja teve um caso com o brasileiro quando ele ainda jogava no Barcelona, e ela foi até a cidade passar tempos românticos com então jogador blaugrana.

Durante a Copa da Rússia, ela disse ao jornal inglês que estava com o coração dividido quando Brasil e Sérvia se enfrentaram na fase de grupos.