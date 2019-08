Kid Rock posta ofensa a Taylor Swift no Twitter e recebe críticas

O músico Kid Rock ofendeu a cantora Taylor Swift em seu Twitter na última sexta-feira, 9, após comentários sobre o cenário político dos Estados Unidos feitos pela cantora recentemente.

"Taylor Swift quer ser uma democrata porque ela quer estar nos filmes… Ponto. E parece que ela vai 'chupar a maçaneta' dos estranhões de Hollywood para chegar lá. Jogada mais antiga já escrita. Boa sorte, garota", escreveu Kid Rock.

Taylor Swift wants to be a democrat because she wants to be in movies….period. And it looks like she will suck the door knob off Hollyweird to get there. Oldest move in the book. Good luck girl.

-Kid Rock

— Kid Rock (@KidRock) August 9, 2019