Viola Davis vai produzir peça de Nelson Rodrigues: 'Estamos animados'

A atriz Viola Davis irá produzir a nova adaptação de "O Beijo no Asfalto", uma das principais peças do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues.

Premiada com três Oscar, a atriz anunciou a novidade pelo Twitter. "Estamos muito empolgados com a parceria com a Productions Wise por trazer a inovadora peça do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, para a vida”, escreveu.

Brazilian playwright Nelson Rodrigues’ groundbreaking play, #TheAsphaltKiss to life! https://t.co/XuMpHOIkbs — Viola Davis (@violadavis) August 9, 2019

O projeto é uma parceria da JuVee Productions, de Viola e seu marido Julius Tennon, e a Wise Enterteinment, fundada por Maurício Mota, um dos netos de Nelson Rodrigues. As empresas buscam transformar a peça tanto em uma apresentação teatral quanto em uma adaptação para a TV e o cinema.

"O Beijo no Asfalto", de 1960, conta a história de Arandir, um jovem que tenta socorrer um homem que está morrendo em meio à multidão em uma praça lotada no Rio de Janeiro. O último pedido do homem – um beijo – é atendido por Arandir, em um ato de misericórdia. Porém, o momento de compaixão é flagrado por um repórter sensacionalista e o sogro do protagonista, o que muda sua vida para sempre.