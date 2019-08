Para tudo! Ludmilla, MC Lan e Skrillex lançaram música juntos

Por essa você não esperava! Algumas das vozes mais icônicas do funk se uniram às batidas incessantes do DJ Skrillex. "Malokera", que foi lançada nesta sexta-feira (9), conta também com a parceria do rapper Ty Dolla Sign e o astro da música eletrônica Troyboi.

Leia também:

Lady Gaga é acusada de plágio por ‘Shallow’ e pode enfrentar multa

Vocalista do grupo Sorriso Maroto é diagnosticado com derrame no pulmão

A música é cantada em inglês e português e você pode conferir a letra completa no vídeo abaixo.