Lady Gaga é acusada de plágio por 'Shallow' e pode enfrentar multa

"Juntos e shallow now"? A cantora Lady Gaga foi acusada de plágio por "Shallow", que compõe a trilha sonora do filme "Nasce Uma Estrela". A acusação foi feita pelo compositor Steve Ronsen e aponta para uma semelhança entre a música que rendeu à Gaga o Oscar de melhor canção original e "Almost", obra divulgada por ele na plataforma SoundCloud há mais de seis anos.

Segundo o jornal inglês The Independent, o musicista acredita que a cantora utilizou a mesma progressão de notas – sol, lá e si – presente em sua composição. Se a constatação for comprovada e verificada por um júri, Gaga pode ter de enfrentar um processo e pagar uma multa multimilionária.

"Ronsen e seu advogado estão tentando ganhar dinheiro em cima de uma artista bem-sucedida", afirma Orin Snyder, representante jurídico da cantora. "É vergonhoso e errado."

Por outro lado, o advogado do compositor disse que forneceu provas, analisadas por um músico renomado e respeitado, a pedido da equipe de Gaga, de que a semelhança entre as duas obras no compasso, na melodia e no ritmo é suspeita.

Veja a seguir "Almost", de Steve Ronsen, e "Shallow", de Lady Gaga e Bradley Cooper: