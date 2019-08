Eike Batista: 'Ser o mais rico do mundo foi uma grande estupidez'

Eike Batista foi preso novamente pela Polícia Federal nesta semana, em um desdobramento da Operação Lava Jato. No último domingo (4), o empresário fez um desabafo em sua conta no Instagram, falou sobre a importância da família e revelou um arrependimento que surpreendeu muitos de seus seguidores.

"Me perguntam muito o que mudei nos últimos anos, depois de tantos aprendizados. Eu diria que a maior mudança foi nos valores empregados às pequenas coisas da vida. Aquela frase 'quero ser o mais rico do mundo' foi uma grande estupidez", escreveu Eike. "Hoje eu vejo que conquistas e troféus são bons, mas não passam de enfeites de uma sala vazia. Ser o mais rico não deve ser o objetivo principal, devemos almejar ser o mais generoso, o mais íntegro e o mais feliz possível."

A foto que acompanha a publicação mostra o empresário acompanhado da família e amigos em um almoço em Jurerê, em Santa Catarina, para onde viajou em julho para dar uma palestra.

"Ser o mais rico não deve ser o objetivo principal, devemos almejar ser o mais generoso, o mais íntegro e o mais feliz possível. Me ergui para obter novas conquistas, mas, principalmente, para viver cada uma delas com minha família e amigos. E, é claro que sempre compartilhando-as com o meu país", concluiu.