Artistas homenageiam Björk em show no MIS

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove nesta sexta-feira, 9, o show Estéreo MIS Björk, que reunirá diversos artistas brasileiros em uma homenagem à carreira da cantora. Entre os nomes confirmados, estão Filipe Catto, Yaniel Matos e Sarah Roston.

Parte do projeto mensal do Museu dedicado à música independente, o Estéreo MIS, o espetáculo mistura imagem, som e encenação. Com direção e arranjos do produtor musical Yan Montenegro, o repertório inclui uma música de cada disco da carreira da cantora islandesa, indo de clássicos como All Is Full Of Love e Human Behaviour até músicas de seu disco mais recente, Utopia.

Serão exibidos, ainda, o experimento visual Coldman, do fotógrafo Duca Mendes, e intervenções artísticas gravadas em vídeos pelas atrizes Mel Lisboa, Samara Felippo, Luisa Micheletti, Dani Moreno e Fernanda Young.

Os ingressos estão à venda no site ingressorapido.com.br e vão de R$ 7 (meia-entrada) a R$ 14 (inteira). O espetáculo integra a programação paralela da exposição Björk Digital, em cartaz no MIS até 18 de agosto.

Estéreo MIS Björk. Mis – Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158. 9/8, às 21 horas. R$ 7 a R$ 14.