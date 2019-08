MasterChef Brasil: ‘Era a prova que eu tinha mais medo’, afirma Eduardo

Uma das provas mais icônicas e mais esperadas do MasterChef Brasil é a prova dos chocolates. Ciente de que cedo ou tarde teria que enfrentar esse desafio, o advogado Eduardo Richard se preparou para o encontro com o chocolatier Alê Costa.

Leia mais:

Fabrício Boliveira sobre Simonal: ‘Sua história perpassa pela questão racial’

"Essa era a prova que eu tinha mais medo, na verdade, porque eu não sou muito bom com sobremesas. A prova com chocolates é sempre bem emblemática e até pessoas que são boas com sobremesas acabam falhando nela. Então, eu estava bem preocupado", revelou o curitibano em entrevista ao Portal da Band.

"Por não ser uma prova de eliminação, eu resolvi me desafiar um pouco e fazer uma sobremesa ao invés de um prato salgado com chocolate. Tentei seguir uma linha um pouco mais coerente, sem muita 'invencionice', porque sabia que uma hora é um tempo curto, ainda mais para mim que tenho pouca prática", continuou.

"Acho que eu impressionei porque eu fiz mais do que se esperava de mim, em se tratando de uma prova de sobremesas e chocolates. Eu consegui defender bem meu prato ali na frente, os sabores eram coerentes e tinha uma montagem de certa forma bonita. Tentei trazer os elementos de uma receita clássica, que é uma tartelete, de uma maneira um pouco mais contemporânea e moderna", completou Eduardo.

Apesar de ter sido elogiado pelos sabores, o advogado foi criticado pela quantidade de sobremesa em seu prato. "Eles criticaram a quantidade de sobremesa, mas acho que seria o suficiente para uma pessoa, uma sobremesa pequena. Eu experimentei o prato e achei que, se tivesse muito mais, ficaria enjoativo. Então eu preferi pecar pelo menos do que pelo mais", finalizou.