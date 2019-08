Filme de Guillermo del Toro sobre contos assustadores estreia nesta quinta

Vencedor do Oscar, Guillermo Del Toro investiu na produção dessa vez, mas o resultado é tão bom quanto seus trabalhos como diretor. “Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro” estreia nesta quinta-feira (8) nos cinemas, com direção de André Øvredal.

A história se passa no tranquilo povoado de Mill Valley, onde, durante gerações, o legado sombrio da família Bellows cresceu enormemente. Sara Bellows, uma jovem que oculta horríveis segredos, transformou sua tortuosa vida em uma série de histórias macabras escritas em um livro, que se perdeu. A particularidade é que os mesmos contos se tornam reais para um grupo de adolescentes que o encontram anos mais tarde.

“A beleza dos livros ‘Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro’ é que eles têm a simplicidade de uma história de acampamento e passaram por três gerações. Eram histórias que me assustavam quando eu era criança e ainda são muito divertidas”, comentou Del Toro em vídeo divulgado pela produção do longa.

