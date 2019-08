Filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício estreia na TV em breve

Está no sangue! Após se dedicar ao teatro, Antonio Benício Negrini, 22 anos, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, vai estrear na televisão em breve. O ator novato está escalado para atuar em "Amor de Mãe", novela que substitui "A Dona do Pedaço" no horário das 21h na Globo. As informações são da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

O começo de Antonio é especial: o rapaz vai ser colega de elenco do pai, que volta às novelas após hiato de cinco anos, desde seu protagonista na novela das 19h "Geração Brasil". Ainda não se sabe se ambos vão contracenar.

A trama marca a estreia das novelas da autora Manuela Dias, que assinou a série "Justiça" e a adaptação "Ligações Perigosas", exibidas no horário nobre. Regina Casé, que também retorna às novelas, vai ser a protagonista da história.