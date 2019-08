MasterChef Brasil: Haila fala sobre fama de chorona: 'Aprendi a controlar o meu emocional'

Quem acompanhou a sexta temporada do MasterChef Brasil viu que a publicitária Haila Santuá levou muitas broncas da jurada Paola Carosella – alguns internautas até apontaram que essa seria uma perseguição da chef contra a goiana de Chapadão do Céu. No entanto, a própria participante saiu em defesa da argentina durante entrevista para Ana Paula Padrão no MasterChef Para Tudo.

"Hoje eu tenho um controle emocional muito maior, eu tenho uma cabeça clara. As broncas foram muito importantes e, sem sombras de dúvida, elas me marcaram muito. Todo mundo me pergunta quem eu mais admiro, quem eu mais me identifico e eu digo que, mesmo assim, é a Paola. Os outros chefs, eu amo de paixão, mas ela me ensinou muito", disse Haila.

Segundo a ex-participante, duas provas ficaram gravadas intensamente na sua memória. "Na prova da empanada argentina, eu tinha lido o livro da Paola, tinha feito a empanada, tinha treinado em casa e eu estava esperando essa prova. No momento que ela falou 'Poxa, Haila', [eu percebi que] ela estava esperando mais de mim, que ela gostava de mim e estava tentando me dizer alguma coisa", afirmou.

"Outro dia que me marcou muito foi quando ela me chamou de 'menina de 14 anos'. Eu precisava mostrar para ela que eu não sou isso. No último dia, tive a oportunidade de estar com ela cinco minutinhos, mas eu só soube dizer para ela obrigada. Sei que ela disse que só teve uma filha, mas ela pode apostar que acabou de criar outra metade de filha em mim, porque ela me ensinou muito. E eu sou apaixonada pela Paola", completou a publicitária.

A goiana também abriu o jogo sobre a sua fama de chorona. "Eu acho que eu me cobro muito. Eu estou dando uma segurada porque agora é a Haila versão adulta, né? Mas eu ainda defendo a tese de que se bater dói, então eu posso chorar. Uma das coisas que eu aprendi no MasterChef foi a controlar o meu emocional, porque eu sou muita emoção. […] Sou a mesma pessoa, mas com um controle emocional mais forte", explicou.

Durante o programa, a publicitária falou também de sua relação com o participante Helton Oliveira, a infância difícil em Goiás e se emocionou com uma reportagem especial feita diretamente de sua casa. Assista a entrevista completa no vídeo acima.