Assim como Oscar, Emmy 2019 não terá apresentador

A edição 2019 do Emmy não terá apresentador. A informação foi confirmada à Variety pelo CEO da Fox Entertainment, Charlie Collier. O canal televisiona a cerimônia dessa que é a principal premiação da televisão norte-americana, que será realizada em 22 de setembro.

A exclusão da figura de um host – ou de uma hostess – acompanha o mesmo movimento do Oscar deste ano, que não contou com roteiro ou apresentador fixo depois que Kevin Hart desistiu do posto.

Segundo a Variety, a intenção é dar uma boa chacoalhada no formato e promover uma grande transformação na premiação.

A exclusão de uma figura à frente da premiação não é necessariamente algo inédito. Em 2003, o Emmy também não teve um apresentador.

A intenção é trabalhar com grandes marcos de 2019: 30 anos de "Seinfeld" e 25 de "Friends" e "ER" (ou "Plantão Médico" aqui no Brasil), além da despedida do fenômeno "Game of Thrones", que bateu recorde de indicações nesta edição.

A produção vai ficar a cargo de duas empresas, a Don Mischer Prods. e a Done+Dusted. A expectativa é de que haja surpresas e reuniões no palco.