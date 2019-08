Viacom compra marca Garfield e o gato preguiçoso entra para o catálogo da Nickelodeon

Anos e anos após torturar Jon com seu sarcasmo à toda prova, Garfield tem um novo dono!

Bem, em termos. A Viacom, conglomerado de mídia que engloba diversos canais, entre os quais a Nickelodeon, acaba de comprar a Paws Inc., marca criada pelo cartunista Jim Davis, criador do gatinho viciado em lasanha e preguiça.

Segundo informações do site Variety, com o negócio, a Viacom também leva "U.S. Acres", outra criação de Davis. A aquisição deve ser finalizada nas próximas semanas e garante a exploração do conteúdo, bens de consumo e negócios mobile. Os valores não foram divulgados, mas o personagem gera milhões de dólares por mês apenas em merchandising.

"Estou encantado que Garfield será entregue às mãos competentes do pessoal do Nick. Eles sabem como entreter e serão grandes administradores para o franchising. Eu também estou animado em continuar a fazer o que me ajuda a sair da cama todas as manhãs… a tirinha!", disse Jim Davis em um comunicado destribuído à imprensa.

Série

Os planos são desenvolver uma nova série animada que vai ao ar, claro, pela Nickelodeon. "‘Garfield’ é um franchise global e atemporal que se ajusta naturalmente com Nickelodeon e nosso portfolio icônico. Com fãs pelo mundo que abrangem tanto crianças quanto adultos, estamos animados em lançar Garfield em uma campanha multi generacional de bens de consumo", afirma a presidente Pam Kaufman.